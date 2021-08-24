Mangal kömürü için bir ömrü çadırlarda geçiriyorlar
Manisa'da, güneşin yakıcı sıcağında kömürün karasına alın teri karışan mangal kömürü işçilerinin yaşamları, yılın 12 ayı çadırda geçiyor.
Orman İşletme Müdürlüğünce uygun görülen bölgelerde meşe ağaçlarını mangal kömürüne dönüştüren işçiler, zorlu çalışma koşullarına rağmen gece gündüz demeden mesai yapıyor.
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Ekmek parası için Osmaniye'den Manisa'ya gelen 56 yaşındaki Kalender Özdemir, oğulları, gelinleri ve torunlarıyla Kula ilçesine bağlı Kenger Mahallesi'ne 3 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda yılın 12 ayı çadırda yaşıyor.
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Kesilen meşe odunlarını, çadırların bulunduğu alanda kurdukları ocaklarda 20 gün boyunca kontrollü şekilde yakan işçiler, ardından soğutma ve torbalama çalışması gerçekleştiriyor.
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Birçok meşakkatli işlemin ardından elde edilen odun kömürleri başta Manisa, Uşak ve İzmir olmak üzere yurdun birçok iline gönderiliyor.
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