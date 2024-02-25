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Mangal yaparken apartmanı yaktılar

Kocaeli’de 3 katlı apartmanın çatı katındaki mangal keyfi kötü bitti. Çıkan yangın sonrası dairede büyük bir hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA
Mangal yaparken apartmanı yaktılar - Resim: 1

Olay, Kazım Karabekir Mahallesi Huzur Sokak’taki 3 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daire sahipleri mangal yaptığı esnada çatı katında yangın çıktı. 

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Mangal yaparken apartmanı yaktılar - Resim: 2

Daire sakinleri panikle sokağa çıkarken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Mangal yaparken apartmanı yaktılar - Resim: 3

İtfaiye ekiplerinin teleskobik merdiven vasıtasıyla müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. Çatı katında büyük hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Mangal yaparken apartmanı yaktılar - Resim: 4

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