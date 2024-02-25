Mangal yaparken apartmanı yaktılar
Kocaeli’de 3 katlı apartmanın çatı katındaki mangal keyfi kötü bitti. Çıkan yangın sonrası dairede büyük bir hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
Olay, Kazım Karabekir Mahallesi Huzur Sokak’taki 3 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daire sahipleri mangal yaptığı esnada çatı katında yangın çıktı.
1 / 5
Daire sakinleri panikle sokağa çıkarken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 / 5
İtfaiye ekiplerinin teleskobik merdiven vasıtasıyla müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. Çatı katında büyük hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
3 / 5
<iframe frameborder="0" width="100%" height="360px" src="https://geo.dailymotion.com/player/xgq37.html?video=x8taxg2" allowfullscreen></iframe>
4 / 5