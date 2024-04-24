Mangalcılara kötü haber: Markete, kasaba giden eli boş dönüyor

"20 KOLİ YERİNE 5 KOLİ GELDİ"

İstanbul Kasaplar Odası üyesi Veysel Günal, "Bayram nedeniyle tavuk siparişi verdik, 20 koli yerine 5 koli geldi. 100 kilo kanat yerine 10 kilo gönderdiler. İstanbul'un tamamına yetecek kadar mal sevk edilmedi.Neden edilmedi ? Parça ürün yaptıkları için tavuk kısıtlı geldi. Mangal sezonu olduğu için, 9 gün de arada bir tatil olduğu için tabii bu da tavuk firmalarında büyük bir fırsatçılığa sebep oldu. Tavuk parçalamalarda yüzde 20 oranında kar marjı çok. Bugün tavuğu kasap parçalasaydı, parçalama imkanı olsaydı, tavuğu yüksek bir rakamdan sipariş verirdi ve budunu, kanadını kendi çıkarırdı. Yaz sezonu mangal sezonu derken maalesef bugün kanat 200 lira bandını geçti. Vatandaşın en doyurucu maddesi tavuk olduğu için, tavuğun yanı sıra ete de çok zam yapıldığı için vatandaş tavuğa yöneldi. Vatandaşın bu dönemde en çok tercih ettiği şey beyaz et yani tavuk; ama maalesef bayram üstü tavuk bulunamadı. Tavukçular da bunu bir fırsata mı çevirdi diyelim, yoksa bu 300-500 bin bandında kesim yapılırken neden fiyat bandı düşürüldü? 9 günlük bir tatil vardı; bunu göz önüne alarak ona göre kesin bandını yapması lazımdı. Bayram zamanında vatandaşlar hiçbir kasapta, hiçbir markette tavuk bulamadı. Bu durumun en büyük ana nedeni de; tavuk parçalama yetkisinin mahalle kasaplarına verilmemesi oldu. Bugün kutu paketlemelerde yüzde 30 fiyat farkı var. Eskiden biz kanadı atardık. Şimdi kanat 200 lira bandında. Bize 165 lira olarak gelişi var, tabii bu semtten semte değişiyor. Biz tavukçulardan istirham ediyoruz, lütfen yeter, vatandaşımızın bir yiyecek maddesi tavuk olduğu için bu kadar zammı da yapmasınlar, vatandaş bunu bulamıyor. Önümüzde yaz sezonu var, yaz sezonunda tavuk kanat bulunamayacak" ifadelerini kullandı.