Mangalcılara kötü haber: Markete, kasaba giden eli boş dönüyor
Yükselen kırmızı et fiyatları nedeniyle beyaz ete talep patladı. Tavuğa 5 ayda yüzde 200 zam geldiğini belirten İstanbul Kasaplar Esnaf Odası üyesi Veysel Günal, ''Önümüzde yaz sezonu var, yaz sezonunda tavuk kanat bulunamayacak. Biz sipariş olarak istiyoruz fakat bize 'Kesim yok' deniyor. Buradaki amaç bu durumun arkasından bir zam gelecek görüntüsüydü, o da oldu zaten. Tavuğa talep çok; fakat istediğimiz siparişler gelmiyor'' dedi.
İstanbul’da kırmızı etin kilosu 600 lira, antrikot ise 700 lirayı bulan fiyatlarla satılıyor. Karkas etin fiyatı 380 lirayken kuşbaşı etin kilogram fiyatı ise 600 liraya alıcısını arıyor. Artan kırmızı et fiyatları vatandaşların beyaz ete yönelmesine neden oldu. Beyaz etteki talebin yükselmesi nedeniyle 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini İstanbul’da geçirenler tatilin son günlerinde kasap ve marketlerde tavuk kanat bulamadı. Hafta sonları da benzer durum yaşandığı belirtilirken İstanbul Kasaplar Odası üyesi Veysel Günal, "Önümüzde yaz sezonu var, yaz sezonunda tavuk kanat bulunamayacak" uyarısında bulundu.
"20 KOLİ YERİNE 5 KOLİ GELDİ"
İstanbul Kasaplar Odası üyesi Veysel Günal, "Bayram nedeniyle tavuk siparişi verdik, 20 koli yerine 5 koli geldi. 100 kilo kanat yerine 10 kilo gönderdiler. İstanbul'un tamamına yetecek kadar mal sevk edilmedi.Neden edilmedi ? Parça ürün yaptıkları için tavuk kısıtlı geldi. Mangal sezonu olduğu için, 9 gün de arada bir tatil olduğu için tabii bu da tavuk firmalarında büyük bir fırsatçılığa sebep oldu. Tavuk parçalamalarda yüzde 20 oranında kar marjı çok. Bugün tavuğu kasap parçalasaydı, parçalama imkanı olsaydı, tavuğu yüksek bir rakamdan sipariş verirdi ve budunu, kanadını kendi çıkarırdı. Yaz sezonu mangal sezonu derken maalesef bugün kanat 200 lira bandını geçti. Vatandaşın en doyurucu maddesi tavuk olduğu için, tavuğun yanı sıra ete de çok zam yapıldığı için vatandaş tavuğa yöneldi. Vatandaşın bu dönemde en çok tercih ettiği şey beyaz et yani tavuk; ama maalesef bayram üstü tavuk bulunamadı. Tavukçular da bunu bir fırsata mı çevirdi diyelim, yoksa bu 300-500 bin bandında kesim yapılırken neden fiyat bandı düşürüldü? 9 günlük bir tatil vardı; bunu göz önüne alarak ona göre kesin bandını yapması lazımdı. Bayram zamanında vatandaşlar hiçbir kasapta, hiçbir markette tavuk bulamadı. Bu durumun en büyük ana nedeni de; tavuk parçalama yetkisinin mahalle kasaplarına verilmemesi oldu. Bugün kutu paketlemelerde yüzde 30 fiyat farkı var. Eskiden biz kanadı atardık. Şimdi kanat 200 lira bandında. Bize 165 lira olarak gelişi var, tabii bu semtten semte değişiyor. Biz tavukçulardan istirham ediyoruz, lütfen yeter, vatandaşımızın bir yiyecek maddesi tavuk olduğu için bu kadar zammı da yapmasınlar, vatandaş bunu bulamıyor. Önümüzde yaz sezonu var, yaz sezonunda tavuk kanat bulunamayacak" ifadelerini kullandı.
"TAVUĞA TALEP ÇOK AMA İSTEDİĞİMİZ SİPARİŞLER GELMİYOR"
Günal , "Bunlar paketleme, parçalamaya geçtiği için ve de 9 günlük bayram tatili diye siparişlerimizi yetiştiremediler, bant kesiminde yeterli sayıda kesmediler. Kendilerini ayarlamaları lazımdı. Herhangi bir vatandaş geldi diyelim; kanat istiyor 2 kilo ve ailesiyle bir mangala gidecek ama tavuk kanat yok. Ne alacak? Kırmızı et alsa bugün 600 lira kilosu. Adam 2 kilo olsa bin 200 liraya çıkacak fiyatı, ama aynı şekilde 3 kilo kanat alsa 500-600 liraya çıkacak. Biz 3 gün boyunca yok sattık. Tavuk var ama nerede tavuk yok. Biz sipariş olarak istiyoruz fakat bize 'Kesim yok' deniyor. Buradaki amaç bu durumun arkasından bir zam gelecek görüntüsüydü, o da oldu zaten. Tavuğa talep çok; fakat istediğimiz siparişler gelmiyor. Bugün kırmızı et 600 lira, antrkot ise 700 lirayı buldu. Bundan 1 ay önce karkas etin fiyatı 280 liraydı, şu anda ise 380 lira bandında. Ramazan ayından çıktık, o zaman kuşbaşı eti 480 liraya satıyorduk, şu anda 600 lira. Vatandaş kırmızı ete yanaşamıyor. Tavuk ise vatandaşın tercih ettiği gıda maddesi; ama maliyetleri yüksek. Burada kasabın bir suçu yok. Kırmızı eti alanlar beyaz ete yönlendiği için fiyatlar ondan aksadı. En büyük neden parçalama tavuğu firmalar yetiştiremediği için, istediği fiyata geçiş yaptı " dedi.