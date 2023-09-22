Manisa'da 2 bin 500 yıllık tarihi keşif
Manisa, 2 bin 700 yıllık geçmişe dayanan Aigai Antik Kenti'nde devam eden kazılarda en yenisi 1800 yıllık, en eskisi 2 bin 500 yıllık yüzlerce kandil bulundu.
Kandillerde yakıt olarak zeytinyağı kullanıldığına dair bulgulara ulaşıldı. Aigai Antik Kenti'nde süren kazılara başkanlık eden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin, ellerinde çok daha fazla iyi korunmuş kandil olduğunu belirtip, "Bunlar Manisa Müzesi'ndeler. Manisa Müzesi açıldığı zaman bu eserler sergilenecek" dedi.
DHA'nın haberine göre Batı Anadolu'da kurulan 12 Aiol Kenti'nden biri olan, Yunusemre ilçesi Yuntdağıköseler Mahallesi yakınındaki 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip Aigai Antik Kenti'nde, 2023 yılı kazı çalışmaları başladı.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Yunusemre Belediyesi, Aliağa Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda başlayan çalışmalar, antik kentin tarihi yollarının açığa çıkarılması ve Athena Tapınağı bölgesinde yoğunlaştı.
Kazılarda, kentin çöplüğü olarak bilinen çukurda başta olmak üzere antik kentte yüzlerce kandil bulundu. Tarihe ışık tutan, en yenisi 1800 yıllık, en eskisi 2 bin 500 yıllık yüzlerce kandilde yakıt olarak zeytinyağı kullanıldığına dair bulgulara ulaştı.