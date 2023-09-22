Manisa'da 2 bin 500 yıllık tarihi keşif

Kandillerde yakıt olarak zeytinyağı kullanıldığına dair bulgulara ulaşıldı. Aigai Antik Kenti'nde süren kazılara başkanlık eden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin, ellerinde çok daha fazla iyi korunmuş kandil olduğunu belirtip, "Bunlar Manisa Müzesi'ndeler. Manisa Müzesi açıldığı zaman bu eserler sergilenecek" dedi.