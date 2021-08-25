Manisa'da orman yangını
Manisa'nın Kula ilçesinde yer yer badem ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda başlayan yangına karadan müdahale ediliyor.
Eroğlu ile Başıbüyük mahalleleri arasındaki Çelengöz Sulama Göleti yakınlarından saat 13.30 sıralarında duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi.
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İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 8 arazöz ile Kula, Selendi ve Alaşehir'den ekipler yangına müdahale etmeye başladı.
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ÇİFTLİKTEKİ HAYVANLAR TAHLİYE EDİLDİ
Yer yer badem ağaçlarının bulunduğu yangının yayılma bölgesinde bulunan bir çiftlikteki hayvanlar tahliye edildi.
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100 DÖNÜMLÜK ALAN KÜL OLDU
İlk belirlemelere göre yaklaşık 100 dönümlük ormanlık alan küle döndü.
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