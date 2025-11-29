Manisa'dan bir acı haber daha: Şehit sayısı yükseldi
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ekip aracının TIR'a arkadan çarptığı kazada şehit sayısı 2'ye yükseldi.
Kaza, 15 Kasım'da saat 07.30 sıralarında Alaşehir-Sarıgöl kara yolunun Süleyman Demirel Bulvarı kesiminde meydana geldi. Alaşehir'den Sarıgöl yönüne giden Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli trafik polisi Hatice Ü. yönetimindeki ekip aracı, yol kenarında park halindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Dorsenin altına giren araçtaki polislerden Ali B. şehit oldu, Hatice Ü. ise yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hatice Ü., ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehit evli ve 2 çocuk babası 10 yıllık polis memuru Ali B., Alaşehir Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Salihli'nin Kapancı Mahallesi’ndeki törenle toprağa verildi.
Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde kazanın gerçekleştiği anlar yer aldı.
Hastanede tedavisi süren Hatice Ü. de olaydan 14 gün sonra, bugün hayatını kaybetti. Şehit Hatice Ü.'nğün memleketi Çankırı Yapraklı ilçesi Kavak Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)