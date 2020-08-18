Manisa'nın antik kentlerinde yıldız şöleni yaşandı
Türkiye'nin önemli antik kentleri arasında yer alan Manisa'daki Sardes ve Aigai antik kentlerinde yıldız şöleni kameralara yansıdı.
Türkiye'nin önemli antik kentleri arasında yer alan Manisa'daki Sardes ve Aigai'de yıldız şöleni yaşandı. Aykut Yeniçağ
Manisa'da yer alan ve Türkiye'nin önemli antik kentleri arasında yer alan Sardes ve Aigai antik kenti İhlas Haber Ajansı tarafından çekilen fotoğraflarla yıldız şölenine sahne oldu.
Lidya Krallığına başkentlik yapan, tarihte ilk paranın basıldığı yer olmasıyla tanınan Manisa`nın Salihli ilçesindeki Sardes Antik Kenti yıldız şölenine sahne oldu.