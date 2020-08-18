Manisa'nın antik kentlerinde yıldız şöleni yaşandı

5000 yıllık geçmişi bulunan ve Roma ve Bizans dönemlerinde önemli yerleşim merkezi olduğu bilinen antik kentte sınırları içerisinde yer alan Artemis Tapınağı Samanyolu fotoğraflarıyla görsel şölen sunarken Gymnasium binasında yapılan yıldız izi çalışması da ortaya mistik görüntüler çıkardı.

