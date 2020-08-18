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  3. 18 Ağustos 2020 17:16

Manisa'nın antik kentlerinde yıldız şöleni yaşandı

Türkiye'nin önemli antik kentleri arasında yer alan Manisa'daki Sardes ve Aigai antik kentlerinde yıldız şöleni kameralara yansıdı.

Manisa'nın antik kentlerinde yıldız şöleni yaşandı

Türkiye'nin önemli antik kentleri arasında yer alan Manisa'daki Sardes ve Aigai'de yıldız şöleni yaşandı. Aykut Yeniçağ

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Manisa'nın antik kentlerinde yıldız şöleni yaşandı

Manisa'da yer alan ve Türkiye'nin önemli antik kentleri arasında yer alan Sardes ve Aigai antik kenti İhlas Haber Ajansı tarafından çekilen fotoğraflarla yıldız şölenine sahne oldu.

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Manisa'nın antik kentlerinde yıldız şöleni yaşandı

Lidya Krallığına başkentlik yapan, tarihte ilk paranın basıldığı yer olmasıyla tanınan Manisa`nın Salihli ilçesindeki Sardes Antik Kenti yıldız şölenine sahne oldu.

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Manisa'nın antik kentlerinde yıldız şöleni yaşandı

5000 yıllık geçmişi bulunan ve Roma ve Bizans dönemlerinde önemli yerleşim merkezi olduğu bilinen antik kentte sınırları içerisinde yer alan Artemis Tapınağı Samanyolu fotoğraflarıyla görsel şölen sunarken Gymnasium binasında yapılan yıldız izi çalışması da ortaya mistik görüntüler çıkardı.

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