Mansur Yavaş yıkım bölgesinde...
Ankara Kurtuluş Mahallesi'nde dün gece temelinde kayma yaşanan binanın yıkımı sırasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da alanı ziyaret ederek çalışmaları yakından izledi.
Ankara'nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta boş arazide yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle bir üst paraleldeki Altay Sokak'ta bulunan Bahar apartmanının temelinde kayma meydana gelmişti.
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Temelinde kayma olan ve istinat duvarı yıkılan 8 katlı apartman ile birlikte toplam 21 bina boşaltıldı.
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Hasarlı ve tehdit oluşturan bina bugün yıkılırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da olay yerindeydi.
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Yıkım sırasında alanda bulunan Yavaş yaşananları yakından takip etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş yaptığı açıklamada "Vatandaşın iskanı konusunda ve bundan sonra yapılacak işler konusunda bir koordine sağlanacak" dedi.
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