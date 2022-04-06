Mantarların insanlar gibi iletişim kurduğu ortaya çıktı
Ormanların derinliklerinde yer alan veya ağaçlardan filizlenen mantarların insanlar ile benzer bir şekilde birbirleriyle iletişim kurabildikleri ortaya çıktı.
Önceki araştırmalar, mantarların, sinir hücrelerinin insanlarda bilgiyi nasıl ilettiğine benzer şekilde, hif adı verilen uzun, yeraltı filamentli yapılar aracılığıyla elektriksel uyarılar ilettiğini ileri sürmüştü.
Hatta, odun sindiren mantarların hifleri tahta bloklarla temas ettiğinde bu uyarıların ateşlenme hızının arttığını ve mantarların bu elektriksel "dili" yiyecek veya yaralanma hakkında kendilerinin uzak kısımlarıyla paylaşmak veya ağaçlar gibi hif bağlantılı ortaklarla kullanma olasılığını artırdığını gösterdi.
Peki bu elektriksel aktivitenin insan diliyle ortak bir yanı var mı?
4 MANTAR TÜRÜ ANALİZ EDİLDİ
Bu soruya yanıt vermek için, West of England Üniversitesi’nin Bristol'daki bilgisayar laboratuvarından Prof. Dr. Andrew Adamatzky, dört mantar türü tarafından üretilen elektrik sivri uçlarının modellerini analiz etti : Enoki, solungaç, hayalet ve tırtıl mantarları.