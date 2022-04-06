Mantarların insanlar gibi iletişim kurduğu ortaya çıktı

Hatta, odun sindiren mantarların hifleri tahta bloklarla temas ettiğinde bu uyarıların ateşlenme hızının arttığını ve mantarların bu elektriksel "dili" yiyecek veya yaralanma hakkında kendilerinin uzak kısımlarıyla paylaşmak veya ağaçlar gibi hif bağlantılı ortaklarla kullanma olasılığını artırdığını gösterdi.