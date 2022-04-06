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Mantarların insanlar gibi iletişim kurduğu ortaya çıktı

Ormanların derinliklerinde yer alan veya ağaçlardan filizlenen mantarların insanlar ile benzer bir şekilde birbirleriyle iletişim kurabildikleri ortaya çıktı.

Mantarların insanlar gibi iletişim kurduğu ortaya çıktı - Resim: 1

Önceki araştırmalar, mantarların, sinir hücrelerinin insanlarda bilgiyi nasıl ilettiğine benzer şekilde, hif adı verilen uzun, yeraltı filamentli yapılar aracılığıyla elektriksel uyarılar ilettiğini ileri sürmüştü.

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Mantarların insanlar gibi iletişim kurduğu ortaya çıktı - Resim: 2

Hatta, odun sindiren mantarların hifleri tahta bloklarla temas ettiğinde bu uyarıların ateşlenme hızının arttığını ve mantarların bu elektriksel "dili" yiyecek veya yaralanma hakkında kendilerinin uzak kısımlarıyla paylaşmak veya  ağaçlar gibi hif bağlantılı ortaklarla kullanma olasılığını artırdığını gösterdi.

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Mantarların insanlar gibi iletişim kurduğu ortaya çıktı - Resim: 3

Peki bu elektriksel aktivitenin insan diliyle ortak bir yanı var mı?

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Mantarların insanlar gibi iletişim kurduğu ortaya çıktı - Resim: 4

4 MANTAR TÜRÜ ANALİZ EDİLDİ


Bu soruya yanıt vermek için, West of England Üniversitesi’nin Bristol'daki bilgisayar laboratuvarından Prof. Dr.  Andrew Adamatzky, dört mantar türü tarafından üretilen elektrik sivri uçlarının modellerini analiz etti : Enoki, solungaç, hayalet ve tırtıl mantarları.

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