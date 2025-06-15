Manzara izleyen vatandaşlar denizde erkek cesedi buldu

Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye sevk edilen Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ilk incelemelerinde, vücudunda düşmeye bağlı olarak değerlendirilen yaralanmaların olduğu tespit edildi. Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeni araştırılmak üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.