Maradona'nın eski sevgilisinden ortalığı karıştıracak tecavüz iddiası
Diego Maradona ile 20 yıl önce bir ilişki yaşayan Mavys Alvarez ünlü Arjantinli futbolcunun kendisine 16 yaşındayken tecavüz ettiğini öne sürdü. Álvarez, aynı zamanda Küba hükümetinin de işin içinde olduğunu öne sürdü.
Marado'nın eski kız arkadaşı, ünlü futbolcunun 16 yaşındayken kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. Şu anda 37 yaşında olan Alvarez, geçen hafta Maradona'ya yönelik ticareti iddialarını araştıran Arjantin Adalet Bakanlığı mahkemesine ifade verdi.
Bununla birlikte futbolun gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilen Maradona, geçen yıl Kasım ayında 60 yaşındayken hayatını kaybetmişti.
UYUŞTURUCU TEDAVİSİ GÖRMEK İÇİN GELDİĞİ KÜBA'DA TANIŞTI
Alvarez, 2001 yılında 16 yaşındayken, futbol yıldızıyla ilk kez seyahate çıkmadan kısa bir süre önce, uyuşturucu tedavisi görmek için Küba'dayken tanıştığını söyledi.
Buenos Aires'te düzenlediği basın toplantısında Alvarez, Maradona'nın kendisine Havana'da kaldığı klinikte annesi yan odadayken tecavüz ettiğini öne sürdü.