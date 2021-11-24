Maradona'nın eski sevgilisinden ortalığı karıştıracak tecavüz iddiası

Marado'nın eski kız arkadaşı, ünlü futbolcunun 16 yaşındayken kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. Şu anda 37 yaşında olan Alvarez, geçen hafta Maradona'ya yönelik ticareti iddialarını araştıran Arjantin Adalet Bakanlığı mahkemesine ifade verdi.