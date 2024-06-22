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Mardin'de balyozlu cinayet kamerada

Mardin'de bir kişi, husumetli olduğu kişiler tarafından balyozla öldürüldü. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Mardin'de balyozlu cinayet kamerada - Resim: 1

Olay, sabah saatlerinde Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi’nde meydana geldi. Yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Mardin'de balyozlu cinayet kamerada - Resim: 2

Yerde yatan kişinin R.D. (40) olduğu tespit edildi. D., ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorlarına çabasına rağmen kurtarılamadı. 

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Mardin'de balyozlu cinayet kamerada - Resim: 3

Olayla ilgili inceleme yapan polis, 2 şüpheliyi gözaltına alındı. Balyoz darbeleriyle öldürüldüğü belirlenen D.’in 6 çocuk babası olduğu ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı öğrenildi.

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Mardin'de balyozlu cinayet kamerada - Resim: 4

 R.D.’i cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Derik ilçesine bağlı kırsal Subaşı Mahallesi’nde toprağa verildi.

 Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayın, yaklaşık 1 yıl önce gerçekleşen ve 2 kişinin yaralandığı kavga sonrası başlayan husumet nedeniyle gerçekleştiği öğrenildi.

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