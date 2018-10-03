Mardin'de ele geçirildi... Büyüklükleri şaşırttı !

88 BİN KVA GÜCÜNDE



Yapılan incelemeler sonunda Mardin ve ilçelerinde tespit edilen 550 adet kayıt dışı trafonun toplam gücünün yaklaşık 88 bin KVA olduğu ortaya çıktı. Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Memet Bulut, güncel olarak hesaplandığında söz konusu trafoların gerek bölge ekonomisine, gerekse milli ekonomiye verdiği zararın aylık ortalama 13 milyon, sezonda ise 105 milyon lira olduğunu belirtti. Kaçak elektrik tüketilmesi yoluyla ekonomiye verilen bu zararın kabul edilemeyeceğini belirten Bulut, “Diğer tüketicilerimize daha sağlıklı ve kesintisiz elektrik enerjisi verebilmemiz için tespit edilen her kaçak trafoya ulaşıp kayıt altına almamız gerekir.