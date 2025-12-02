Mardin'de feci ölüm: 10'uncu kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti
Mardin'in Midyat ilçesinde 10'uncu kattaki dairenin balkonundan düşen 30 yaşındaki genç kadın, hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Midyat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Altaş Sitesi’nde meydana geldi. Apartmanın 10’uncu katında oturan İ.C., henüz bilinmeyen nedenle balkondan düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde İ.C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri incelemesinin ardından İ.'nin cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
