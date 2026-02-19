Mardin'de işkence dehşeti: Türkiye'yi ayağa kaldıran o cani tutuklandı

Olay, iddiaya göre 21 yaşındaki Y.K.’nın, 17 yaşındaki mağduru zorla bir ahıra götürmesiyle başladı. Çocuğun kıyafetlerini çıkartan ve darbeden şüpheli, daha sonra vahşi bir yönteme başvurarak bir köpeği çocuğun üzerine salmakla tehdit etti.