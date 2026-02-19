Mardin'de işkence dehşeti: Türkiye'yi ayağa kaldıran o cani tutuklandı
Mardin Savur’da 17 yaşındaki bir çocuğa ahırda işkence yapan ve üzerine köpek salmakla tehdit eden 21 yaşındaki Y.K., tekrar gözaltına alındı. Y.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Mardin’in Savur ilçesine bağlı Harmantepe Mahallesi’nde, kan donduran bir şiddet olayı yargıya taşındı. 17 yaşındaki bir çocuğun, "güvercin çalma" suçlamasıyla kaçırılarak bir ahırda işkenceye maruz kalması ve bu anların kaydedilmesi Türkiye gündemine oturdu.
Olay, iddiaya göre 21 yaşındaki Y.K.’nın, 17 yaşındaki mağduru zorla bir ahıra götürmesiyle başladı. Çocuğun kıyafetlerini çıkartan ve darbeden şüpheli, daha sonra vahşi bir yönteme başvurarak bir köpeği çocuğun üzerine salmakla tehdit etti.
Bir süre sonra serbest bırakılan çocuğun şikayetiyle şüpheli gözaltına alındı. Çocuğun, aldığı tehditler nedeniyle şikayetini geri çektiği öne sürüldü. Şüpheli serbest bırakıldı.
Ailesinden ayrı yaşayan çocuğun annesi, oğluna ulaşamadığını ve babası tarafından görüşmesinin engellendiğini iddia edip, can güvenliğinden endişe ettiğini belirterek, şiddet anlarına ait görüntüleri sosyal medyada, “Şikayetin geri çekilmesi işkenceyi meşru kılmaz. Yetkililerin videoyu delil kabul ederek derhal harekete geçmesini istiyorum” notuyla paylaştı.