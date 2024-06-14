Mardin’de petrol kuyusunun dibinde dev yangın
Mardin'de Suriye sınırındaki mayınlı bölgede çıkan ve petrol arama tesisi ile petrol kuyusunun çevresine ilerleyen yangın büyük korkuya yol açtı.
Kaynak: DHA
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Suriye sınırındaki mayınlı bölgede çıkan ve petrol arama tesisi ile petrol kuyusunun çevresine ilerleyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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Yangın, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı, Suriye sınırındaki kırsal İkiztepe Mahallesi mevkisinde çıktı.
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Mayınlı sınır bölgesindeki otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.
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Alevler, Çamurlu Petrol Arama Tesisi ve petrol kuyularına doğru ilerlemeye başladı.
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