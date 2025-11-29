Mardin'deki aile katliamında tutuklu komşunun ifadesi şoke etti: ''Konuşursan seni öldürecekler''
Mardin'de 3 kişilik ailenin evde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada tutuklanan 2 kişiden komşusu M.C.'nin ifadesi ortaya çıktı. M.C., olay günü ailenin evine çay içmeye gittiğini belirterek, baba M.K.'nin tartışığı eşini ve 5 yaşındaki kızını tabancayla öldürdüğünü iddia etti.
Olay, 25 Kasım'da gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. K. ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi. Evde yapılan kontrolde baba M.K., eşi B.K. ve çocukları S.K.'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü.
İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. B.K. ile kızı S.K.'nın cenazeleri, Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. M.K.'nın cenazesi ise Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde defnedildi.
EVDE BOĞUŞMA İZİ, KAPIDA ZORLAMA YOK
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede; silahın evde bulunmadığı ortaya çıktı. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı da belirlendi. S.'nin cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında olduğu tespit edildi. Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. Soruşturma kapsamında ilçedeki bütün Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ayrıca ailenin komşuları ve akrabalarının da ifadelerine başvuruldu.
2 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında ailenin komşuları M.C., olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalandı. M.C. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ailenin avukatlarından Nurullah Öner, adliye çıkışı yaptığı açıklamada, M.C.'nin 'Delil karartma' ve 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandığını açıkladı. Soruşturma kapsamında ayrıca M.C.'ye yardım ettiği iddia edilen V.E. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.E. de 'Delil karartma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.