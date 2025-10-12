  1. Anasayfa
  4. Mardin'deki yangın faciasından kahreden haber

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında yaralanan 5 yaşındaki kız çocuğu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, 10 Ekim gecesi Sanayi Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince duvarı kırılan odadan tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 6'sı çocuk 13 kişi ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Çocuklardan 5 yaşındaki B.Ç. olay günü hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan ve Diyarbakır'a sevk edilen 5 yaşındaki M.K. de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

