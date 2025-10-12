Mardin'deki yangın faciasından kahreden haber

Edinilen bilgiye göre, 10 Ekim gecesi Sanayi Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince duvarı kırılan odadan tahliye edildi.