Mardinli Marilyn Monroe'nun 6 yıl 4 aya kadar hapsi istendi

İddiaya göre Melek A., iş yerinde çalışırken sosyal medyadan yayın yaptığı sırada A.E. isimli erkek dükkana girdi. Melek A., dükkandaki ürünlerle ilgili bilgi almak istediğini söyleyen A.E.'ye sabun ve kolonya satışı yaptığını belirtti. Bu sırada A.E., Melek A.'un sağ bacağının diz altındaki 'Marilyn Monroe'nun yüzünün bulunduğu dövmeye bakmak istediğini söyledi. Melek A., A.E.'ye dövmeci olup olmadığını sordu. Dövmeci olmadığını ancak dövmeyi merak ettiğini belirten A.E., elini Melek A.'un dizine doğru uzattı. Bacağını geri çeken Melek A., "Dokunmayın. Siz kimsiniz bana dokunacaksınız, ne cesaretle?" dedi. A.E. ise "Sadece dövmeye dokunacaktım. Siz dokunmayın demediniz" yanıtını verdi. A.E., Melek A.'un uyarısı üzerine iş yerinden ayrıldı. O anlar, iş yeri kamerası tarafından kaydedildi. Polise giden Melek A., A.E.'den kendisine tacizde bulunduğu suçlamasıyla şikayetçi oldu.