Market çalışanı hırsızları, hırsızlığa kalkıştıklarına pişman etti

Soygunculardan nazik bir şekilde dükkanından ayrılmalarını rica ettiğini dile getiren dükkan sahibi Johnny Nguyen, hırsızın kasaya doğru yaklaşmasıyla birlikte yakınında bulunan bıçağı alarak hırsıza sapladı. Kimliği belirsiz saldırganı en az yedi kez bıçaklayarak kendisini savunduğu dile getiren Nguyen o anlarda çok korktuğunu itiraf etti. Bacağı, vücudu ve ensesinin hemen altından bıçaklanan şahsın ağır yaralandığı öğrenildi. Diğer maskeli hırsız ise arkasına bakmadan olay yerinden kaçtı.