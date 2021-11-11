Market çalışanları paylaştı: Zamlar yağmur gibi yağıyor
Dolar kuru rekor üstüne rekor kırarken zamların da ardı arkası kesilmiyor. Bazı market çalışanlarının sosyal medyada paylaştığı fiyat etiketleri gündem oldu.
Hayat pahalılığı vatandaşı zorlamaya devam ederken zamların ardı arkası kesilmiyor.
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İğneden ipliğe kadar gelen zamlar vatandaşların gündeminde. Son günlerde ürünlere gelen zamlar eski ve yeni etiketlerle paylaşılıyor.
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Paylaşımlarla ilgili yorum yapan vatandaşlar 'benim para algım bozuldu artık ne pahalı ne ucuz anlayamıyorum' dedi.
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İşte sosyal medyada paylaşılan zamlı etiketlerden bazıları...
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