Marketler bugün kaça kadar açık ? İşte A101, ŞOK, BİM, Migros marketlerin çalışma saatleri
Koronavirüsle mücadele kapsamında vaka sayısında düşüş sağlanması ile birlikte ikinci kademeli normalleşme sürecine geçilirken vatandaşlar marketlerin çalışma saatlerini araştırıyor. İşte A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri...
Marketler, cumartesi günü 07.00-21.00 saatleri arasında falliyet gösterecek. Pazar günü ise 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak.
Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekler. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.
Vatandaşlar ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilek. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek. Sokak aralarında satış yapılmayacak.
PAZAR GÜNÜ MARKETLERDE NELER YASAK?
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan pazar günlerinde marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.