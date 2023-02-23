Marketlerde sabit fiyat uygulaması bitti; zamlar yağmur gibi yağdı
Zincir marketlerde sabit fiyat uygulaması sona erdi. Temel gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok ürünün fiyatına zam yapılması sosyal medyada gündem oldu.
Zincir marketlerde Ocak ayında başlayan sabit fiyat uygulaması sona erdi. Deprem felaketi sonrası marketler fiyat etiketlerini güncellemeye başladı. Bir zincir markette kahvaltılık ürünlere yapılan zam dikkat çekerken, bir diğerinde ise et ve işlenmiş et fiyatlarındaki artış vatandaşları şaşırttı.
Show Ana Haber’e konuşan vatandaşların söyledikleri ise sabit fiyat uygulamasının süre bitiminde nasıl terk edildiğini gözler önüne serdi. Bir vatandaş değişen etiketler için, “Zaten uykularımız kaçtı. Hem deprem hem de bu fiyatlardan dolayı. Marketlere denetim yapılsın” ifadelerini kullandı.
Bir başka vatandaş ise bir hafta önce 65 liraya aldığı peynirin 105 liraya yükseldiğini dile getirdi. Geçen hafta kıymanın kilosunu 229 liradan aldığını söyleyen diğer bir vatandaş da fiyatların arttığını söylerken, kilo ile kıyma alma devrinin bittiğini ifade ederek, “Artık 200,300,400 gram alabiliyoruz. Onlar da 70, 80,90,100 lira…” dedi.
Mikrofon uzatılan diğer bir kişi, “Her gün zam. Durmuyor. Bazen ufak tefek bir şeylerde indirim yapıyorlar. Denk gelirsek alıyoruz” diyerek yapılan zamlara isyan etti.