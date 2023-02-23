Marketlerde sabit fiyat uygulaması bitti; zamlar yağmur gibi yağdı

Bir başka vatandaş ise bir hafta önce 65 liraya aldığı peynirin 105 liraya yükseldiğini dile getirdi. Geçen hafta kıymanın kilosunu 229 liradan aldığını söyleyen diğer bir vatandaş da fiyatların arttığını söylerken, kilo ile kıyma alma devrinin bittiğini ifade ederek, “Artık 200,300,400 gram alabiliyoruz. Onlar da 70, 80,90,100 lira…” dedi.