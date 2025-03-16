Markette 15 yaşında çocuğa plastik top dayağı kamerada
İstanbul'un suç ilçesine dönüşen Esenyrut ilçesinde, babasının marketinde çalışan 15 yaşındaki bir çocuk, markete plastik top almak için gelen bir kadın müşteriyle tartıştı. Kadının ve yanındaki 2 kişinin 15 yaşındaki çocuğu darp ettiği anlar kameralara yansıdı.
Olay, dün iftar saatlerinde İstanbul'un Esenyurt ilçesi Süleymaniye Mahallesi Ispartakule Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, babasının marketinde çalışan 15 yaşındaki A.K., plastik bir top almak için markete gelen kadınların kendisiyle dalga geçmesine sinirlendi. Kadınların marketten çıkmasını isteyen A.K., saldırıya uğradı. Elindeki plastik topu ve manav reyonundan aldığı elmayı fırlatan kadınlar, marketten ayrıldı.
Bir süre sonra ise bu kez kadının iki yakını markete gelerek küfür ettiği gerekçesiyle çocuğa saldırdı. Çocuğu darbeden şahısların o anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, önce markete gelen kadının çocuğa top ve elma fırlattığı ardından ise kadının markete gelen iki yakınının çocuğu darbettiği, üzerine kasadaki malzemeleri attığı ve yerde bulunan tüpü kaldırarak vurma teşebbüsünde bulunduğu anlar yer aldı.
Yaşanan o anları anlatan A.K., "İftar saatlerinde üç kadın gelip bana futbol topu sordu. Götürdüm yerini gösterdim. Seçtikleri topu bana verdiler ben de şişirip verdim. Sonra bana saçma sapan sonlarında küfürler olan sözler söylediler. Mesela 'bu topun garantisi var mı' diyerek küfürler ettiler. Sonra 'sen nasıl bakkalsın, nasıl garantisi yok' gibi şeyler söylediler. Sonra ben de dedim ki topu almayacaksanız bana geri verin. Sonra topu tavana attı, oradan sekip bilgisayarıma geldi ve zarar verdi. Ben de sinirlendim 'gider misiniz' dedim. Gitmeden önce bir de kafama elma attı. Aradan bir 10 dakika sonra iki kişi geldiler bir de o kadının kendisi geldi ve beni darbetti. Etrafı dağıttı. Benim kafama çakmak rafını attı. Tüp kaldırıp beni tüple tehdit etti. Kendilerinden şikayetçi olacağız" dedi.