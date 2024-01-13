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  4. Markette 20 TL, bahçede 1 TL... Ama bu sene dalında kaldı...

Markette 20 TL, bahçede 1 TL... Ama bu sene dalında kaldı...

Adana'da birçok üreticinin gelir kapısı olan limon, bu yıl dalında kaldı. Bahçede kilogram fiyatı 1 liranın altına düşen limon, ülke genelinde market raflarında ise 20 lirayı aşan fiyatlarda satılıyor.

Markette 20 TL, bahçede 1 TL... Ama bu sene dalında kaldı... - Resim: 1

Türkiye’nin narenciye ihtiyacının 3’te 1’nin karşılandığı Adana’da limon, bu yıl üreticisini üzdü. 

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Markette 20 TL, bahçede 1 TL... Ama bu sene dalında kaldı... - Resim: 2

Bahçede kilogram fiyatı 1 liranın altına düşen limonun market rafındaki fiyatı ise 20 ile 25 lira arasında değişiyor. 

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Markette 20 TL, bahçede 1 TL... Ama bu sene dalında kaldı... - Resim: 3

Bu fiyat uçurumunun tüketiciyi ve üreticiyi olumsuz etkilediğini anlatan Adana Tarım Platformu Başkanı Cahit İncefikir, rekoltenin de beklenenden fazla olmasıyla limonun dalında kaldığını belirtti. 

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Markette 20 TL, bahçede 1 TL... Ama bu sene dalında kaldı... - Resim: 4

Geçen yıl 5,6 milyon ton civarında olan rekoltenin bu yıl 8 milyon ton olarak beklendiğini ifade eden İncefikir, limonun ihracatının iyi planlanması gerektiğini söyledi.

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