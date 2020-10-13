Markette akılalmaz hırsızlık! Çaldıklarını iç çamaşırına sakladı
Rusya'nın Krasnodar şehrinde bir kadın girdiği marketteki çaldığı ürünleri iç çamaşırına sakladı. Akılalmaz olay kameralara yansıdı.
Rusya'nın Krasnodar şehrinde bir kadın, girdiği markette çaldığı ürünleri iç çamaşırının içine saklarken güvenlik kamerasına yakalandı. Kaynak: Çaldıklarını iç çamaşırına sakladı
Akıllara durgunluk veren olay Rusya'da yaşandı. Alışveriş için markete gelen kadın raf ve derin dondurucuların yanından geçerken ürünlere göz attı.
Etrafa bakıp kimsenin olmadığını görünce ürünleri alıp iç çamaşırının içine koydu. Bir müşteri, yanında geçince kadın tekrar elbiselerini indirip hiç bir şey olmamış gibi ürünlere bakmaya devam etti.