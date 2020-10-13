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  3. 13 Ekim 2020 19:21

Markette akılalmaz hırsızlık! Çaldıklarını iç çamaşırına sakladı

Rusya'nın Krasnodar şehrinde bir kadın girdiği marketteki çaldığı ürünleri iç çamaşırına sakladı. Akılalmaz olay kameralara yansıdı.

Markette akılalmaz hırsızlık! Çaldıklarını iç çamaşırına sakladı

Rusya'nın Krasnodar şehrinde bir kadın, girdiği markette çaldığı ürünleri iç çamaşırının içine saklarken güvenlik kamerasına yakalandı. Kaynak: Çaldıklarını iç çamaşırına sakladı

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Markette akılalmaz hırsızlık! Çaldıklarını iç çamaşırına sakladı

Akıllara durgunluk veren olay Rusya'da yaşandı. Alışveriş için markete gelen kadın raf ve derin dondurucuların yanından geçerken ürünlere göz attı.

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Markette akılalmaz hırsızlık! Çaldıklarını iç çamaşırına sakladı

Etrafa bakıp kimsenin olmadığını görünce ürünleri alıp iç çamaşırının içine koydu. Bir müşteri, yanında geçince kadın tekrar elbiselerini indirip hiç bir şey olmamış gibi ürünlere bakmaya devam etti.

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Markette akılalmaz hırsızlık! Çaldıklarını iç çamaşırına sakladı

Genç kadın, müşteri uzaklaşınca gözüne kestirdiği ürünleri tekrar iç çamaşırına koymaya devam etti.

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