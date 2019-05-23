Markette bozuk kaymak kavgası
İstanbul Kasımpaşa'da eşiyle birlikte markete gelen bir kişi, aldığı kaymağın bozuk olduğunu iddia ederek market görevlisiyle tartıştı. Kadın ve kasiyerin yaralandığı kavga kameraya yansıdı.
Olay Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre eşinin marketten aldığı kaymağın bozuk olduğunu öne süren bir kişi, eşiyle birlikte markete geldi.
KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN KOLUNDAN YARALANDI
Marketteki görevliyle tartışan kişi daha sonra görevliye yumruk attı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine yanındaki maket bıçağını savuran market görevlisi, aynı markette kasiyer olarak çalışan Ayşe Altınparmak'ı kolundan yaraladı.