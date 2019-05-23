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  3. 23 Mayıs 2019 16:55

Markette bozuk kaymak kavgası

İstanbul Kasımpaşa'da eşiyle birlikte markete gelen bir kişi, aldığı kaymağın bozuk olduğunu iddia ederek market görevlisiyle tartıştı. Kadın ve kasiyerin yaralandığı kavga kameraya yansıdı.

Markette bozuk kaymak kavgası

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Markette bozuk kaymak kavgası

Olay Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre eşinin marketten aldığı kaymağın bozuk olduğunu öne süren bir kişi, eşiyle birlikte markete geldi.

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Markette bozuk kaymak kavgası

KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN KOLUNDAN YARALANDI
Marketteki görevliyle tartışan kişi daha sonra görevliye yumruk attı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine yanındaki maket bıçağını savuran market görevlisi, aynı markette kasiyer olarak çalışan Ayşe Altınparmak'ı kolundan yaraladı.

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Markette bozuk kaymak kavgası

MÜŞTERİLER PANİKLE MARKETTEN KAÇTI
Olayın ardından çift marketten kaçarken, içeredi bulunanlar ise panikle dışarı çıktı. Aldığı darbeyle kolu yarılan Altınparmak'ı çevredeki esnaf tarafından hastaneye götürüldü.

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