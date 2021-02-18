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  3. 18 Şubat 2021 11:38

Markette iğrenç görüntüler! Vatandaşa bunları yedireceklerdi

Adana'da ihbar üzerine harekete geçen ekipler, son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk olduğu belirlenen, satışa hazır vaziyetteki 250 kilo et ve tavuk ele geçirdi.

Markette iğrenç görüntüler! Vatandaşa bunları yedireceklerdi

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Markette iğrenç görüntüler! Vatandaşa bunları yedireceklerdi

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dogankent Mahallesi'nde bir marketin son kullanma tarihi geçmiş tavuk eti ve kıyma sattığı ihbarı üzerine harekete geçen Adana Kasaplar Odası, Yüreğir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleriyle markete baskın yaptı.

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Markette iğrenç görüntüler! Vatandaşa bunları yedireceklerdi

Market içerisindeki dondurma dolabını açan ekipler, tarihi geçmiş ve bozulmuş kilolarca tavuk, et ve kıymayla karşılaştı. Tek tek ürünlerin tarihlerini kontrol eden ekipler, tamamının tarihinin geçtiğini ve üzerinde etiket olmayan onlarca kıymanın ise bozuk olduğunu tespit etti. Tarım İl Müdürlüğü ekiplerine haber verilmesi üzerine yaklaşık 250 kilogram ete, imha edilmek üzere el konuldu.

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Markette iğrenç görüntüler! Vatandaşa bunları yedireceklerdi

İŞ YERİ SAHİBİNİN RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Yabancı uyruklu iş yeri sahibi Abdulaziz Safiye’ye, tarihi geçen ürün satmak ve etiketsiz et sattığı için 7 bin 250 lira para cezası kesildi. Bu sırada hijyen kurallarını hiçe sayan iş yeri sahibinin rahat tavırları ise dikkat çekti.

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