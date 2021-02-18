Markette iğrenç görüntüler! Vatandaşa bunları yedireceklerdi
Adana'da ihbar üzerine harekete geçen ekipler, son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk olduğu belirlenen, satışa hazır vaziyetteki 250 kilo et ve tavuk ele geçirdi.
Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dogankent Mahallesi'nde bir marketin son kullanma tarihi geçmiş tavuk eti ve kıyma sattığı ihbarı üzerine harekete geçen Adana Kasaplar Odası, Yüreğir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleriyle markete baskın yaptı.
Market içerisindeki dondurma dolabını açan ekipler, tarihi geçmiş ve bozulmuş kilolarca tavuk, et ve kıymayla karşılaştı. Tek tek ürünlerin tarihlerini kontrol eden ekipler, tamamının tarihinin geçtiğini ve üzerinde etiket olmayan onlarca kıymanın ise bozuk olduğunu tespit etti. Tarım İl Müdürlüğü ekiplerine haber verilmesi üzerine yaklaşık 250 kilogram ete, imha edilmek üzere el konuldu.