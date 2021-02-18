Markette iğrenç görüntüler! Vatandaşa bunları yedireceklerdi

Market içerisindeki dondurma dolabını açan ekipler, tarihi geçmiş ve bozulmuş kilolarca tavuk, et ve kıymayla karşılaştı. Tek tek ürünlerin tarihlerini kontrol eden ekipler, tamamının tarihinin geçtiğini ve üzerinde etiket olmayan onlarca kıymanın ise bozuk olduğunu tespit etti. Tarım İl Müdürlüğü ekiplerine haber verilmesi üzerine yaklaşık 250 kilogram ete, imha edilmek üzere el konuldu.



