Markette ''kart bakiyesi'' meydan savaşı! Yine Esenyurt, yine olay!
İstanbul Esenyurt'ta bir zincir market şubesinde alışveriş yapan kadın ile kasiyer arasında çıkan tartışma meydan kavgasına dönüştü. Kadın müşterinin akrabaları marketi basmaya kalkıştı, polis müdahalesi geldi.
İstanbul Esenyurt’ta bir market çalışanı ile kadın müşteri arasında kart bakiyesi yetmemesi nedeniyle kavga çıktı.
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Tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Kadının kavga ettiğini duyan yakınları da markete gelerek kavgaya müdahil oldu.
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Kadının yakınları market önünde toplandı. İhbar üzerine olay yerine devriye ekipleriyle birlikte çevik kuvvet ve özel harekat polisleri sevk edildi.
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Polis ekipleri, kalabalık ve öfkeli grubu dağıtmak için biber gazı kullandı. Olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken kavgaya karışan 2 kişi gözaltına alındı. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Öte yandan, kavga anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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