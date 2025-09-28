Markette otizmli çocuğa şiddet kamerada!
Sakarya'da, markette ekmek almak için sıraya giren otizmli çocuğun göğsüne eliyle vurup yere düşüren şahıs, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, önceki gün Adapazarı ilçesinde bir markette meydana geldi. Otizmli olduğu öğrenilen yaşı küçük bir çocuk, marketten ekmek aldıktan sonra kasaya yöneldi. Bu sırada Z.K., eliyle çocuğun göğsüne vurdu. Çocuk aldığı darbe ile yere düşerken, olay anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
1 / 3
Çocuğun ailesinin şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Z. K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. ‘Kasten yaralama’ suçundan mahkemeye çıkarılan şüpheli, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. (DHA)
2 / 3
3 / 3