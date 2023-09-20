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Markette sapık var! İğrenç taciz kamerada!

Antalya'da bir markette kadın kasiyere, cinsel organını gösterdiği öne sürülen T.D., polis tarafından yakalanırken adli kontrolle serbest bırakılması tepki çekti.

Markette sapık var! İğrenç taciz kamerada! - Resim: 1

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 20 Ağustos'ta markete giren erkek, dolaptan içecek aldıktan sonra fermuarı açık, cinsel organı dışarıda kadın çalışanın bulunduğu kasaya yöneldi.

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Markette sapık var! İğrenç taciz kamerada! - Resim: 2

DHA'nın haberine göre durumu fark eden kadın kasiyer, müşterinin parayı ödeyip ayrılmasının ardından polise şikayette bulundu.

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Markette sapık var! İğrenç taciz kamerada! - Resim: 3

Gelen polis ekiplerinin güvenlik kameralarında yaptığı incelemede, şüphelinin T.D. olduğu tespit edildi. 

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Markette sapık var! İğrenç taciz kamerada! - Resim: 4

Yakalanıp, gözaltına alınan T.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde içkili olduğunu ve olayı hatırlamadığını iddia eden T.D. nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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