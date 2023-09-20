Markette sapık var! İğrenç taciz kamerada!
Antalya'da bir markette kadın kasiyere, cinsel organını gösterdiği öne sürülen T.D., polis tarafından yakalanırken adli kontrolle serbest bırakılması tepki çekti.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 20 Ağustos'ta markete giren erkek, dolaptan içecek aldıktan sonra fermuarı açık, cinsel organı dışarıda kadın çalışanın bulunduğu kasaya yöneldi.
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DHA'nın haberine göre durumu fark eden kadın kasiyer, müşterinin parayı ödeyip ayrılmasının ardından polise şikayette bulundu.
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Gelen polis ekiplerinin güvenlik kameralarında yaptığı incelemede, şüphelinin T.D. olduğu tespit edildi.
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Yakalanıp, gözaltına alınan T.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde içkili olduğunu ve olayı hatırlamadığını iddia eden T.D. nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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