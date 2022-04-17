Markette taciz anları kamerada! İfadesi pes dedirtti

Tahtakale Mahallesi'nde oturan Z.E. isimli kadın 6 Nisan'ta sokakta ablası ile yürüdüğü sırada iddiaya göre bir erkek kendisini elle tacizde bulundu. Kadın, bunun yanlışlıkla olabileceğini düşünerek tepki vermedi, yoluna devam ederek yakındaki bir markete girdi.