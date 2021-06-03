Marmara Denizi için uzmanlardan kritik uyarı: ''Ölüyor!''
Marmara Denizi’nden son günlerde art arda ‘felaket’ fotoğrafları geliyor. Tehlikenin adı ‘müsilaj’, yani deniz salyası. Aşırı kirlenmenin sonucu olarak deniz yüzeyini sarı-beyaz peltemsi bir tabaka sarmış durumda. Denizin dibi de aynı kirlilik nedeniyle görünmüyor.
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Marmara Denizi'ndeki müsilaj tehlikesiyle ilgili inceleme yapan uzmanlardan. Dr. Kesici, müsilaj oluşumunu, denizlerin aşırı kirlenmesi ve tükenişinin göstergesi olarak açıklıyor: "Bu ne doğa olayı ne de doğal olay. İnsanın denizlerde neden olduğu felakettir. Müsilaj, suların aşırı kirliliğinin göstergesidir, bulaşıcıdır, yayılmacıdır, geç kalınmakta ve acilen bilinen önlemler alınmalıdır."
"SU KAYNAKLARINA YAYILIR "
Müsilajlaşmanın genellikle tek hücreli mikroorganizmalar olan alglerin aşırı çoğalması olduğunu belirten Dr. Kesici, şu bilgileri veriyor: "Deniz salyası, denizlere, kanallara, tatlı su kaynaklarına, dereler ve yer altı sularına yayılır. Marmara bir iç deniz, hassas dengeleri var. Son 40 yıl içinde sürekli derin deşarjla kirletilen denizin, bünyesinde tutamadığı aşırı kirliliği kusmasıdır. Önceki yıllarda da sürekli yaşanan, taşınan insan atıklarının kirlilik göstergesidir."
"DİNLENDİRİLİP TEDAVİ EDİLMELİ "
Marmara'nın 'ölü deniz' haline geldiğini vurgulayan Dr. Erol Kesici, şubat ayında sadece belirli bölgede artış gösteren alg kolonilerinin, ortam ve hava koşullarına bağlı olarak tüm Marmara ve Ege Denizi'ne yayıldığını söyledi.
Dr. Kesici, "Ekolojik bir yıkıma doğru sürüklenen Marmara Denizi, tedavi edilerek dinlendirilmeli, koruma altına alınmalıdır" uyarısında bulundu.