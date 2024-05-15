Marmara Denizi'nde çok nadir görülüyordu... Ölü olarak bulundu

Esenyurt’ta oturan 3 lise öğrencisi ders çıkışında, Avcılar sahildeki kayalıklarda bir süre yürüyüş yaptı. Bu yürüyüş sırasında öğrencilerden biri üzerine bastığı sert cismin kaya olmadığını fark etti. Öğrenciler bunun cansız bir kaplumbağa olduğunu görünce cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.