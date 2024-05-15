Marmara Denizi'nde çok nadir görülüyordu... Ölü olarak bulundu
İstanbul'un Avcılar ilçesi sahilinde caretta caretta olarak bilinen iribaş deniz kaplumbağası cansız halde bulundu.
Esenyurt’ta oturan 3 lise öğrencisi ders çıkışında, Avcılar sahildeki kayalıklarda bir süre yürüyüş yaptı. Bu yürüyüş sırasında öğrencilerden biri üzerine bastığı sert cismin kaya olmadığını fark etti. Öğrenciler bunun cansız bir kaplumbağa olduğunu görünce cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.
Kayalıkların arasında bulunan oldukça büyük ve ağır kaplumbağa için Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bilgi verildi. Gelen ekip, poşetin içine güçlükle sığdırılabilen deniz kaplumbağasını incelemek üzere götürdü.
Yapılan incelemede, Avcılar'da cansız halde bulunan deniz kaplumbağasının Marmara Denizi'nde nadir görülen ve caretta caretta olarak bilinen iribaş deniz kaplumbağası olduğu belirlendi. Ölüm nedeni tespit edilemeyen deniz kaplumbağası incelemelerin ardından gömüldü.