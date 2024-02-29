Marmara Denizi'ndeki esrarengiz görüntünün sırrı açıklandı

Deniz tabanındaki, tek hücreli deniz canlılarının uyarılmayla birlikte mavi ya da yeşil ışık saçtığını, ortaya çıkan bu ışığa yakamoz denildiğini belirten Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, “Alg çoğalması, alg patlaması yaşandı. Bu alg patlamasını takiben de fitoplanktonlardan bahsettik, bir zooplankton çeşidi bu da tek hücreli bir organizma, onları takiben bunlar da çoğaldılar. Bunlar biyolüminesans özelliklerine sahip organizmalar. Biyolüminesans ışık yayan, bir başlarına bunların ışığını göremezsiniz. Ama sayıları o kadar çok artar ki dokunduğunuz zaman mavi, yeşil ışık yayar. Su attığınızda üstüne ya da bir şeyle dokunduğunuzda ışıkları daha net bir şekilde görmüş olursunuz. Nerede görülürse görülsün, bu ilkbahar aylarında genellikle aşırı alg çoğalmalarını takiben ortaya çıkan bir ekolojik olay” diye konuştu.