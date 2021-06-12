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  4. Marmara Denizi'ndeki mide bulandıran müsilaj havadan görüntülendi

Marmara Denizi'ndeki mide bulandıran müsilaj havadan görüntülendi

Marmara Denizi'ni istila eden müsilajın en yoğun olduğu noktalar uçakla havadan görüntülendi.

Müsilajın en çok Mudanya, Gemlik Körfezi, Gebze ve çevresi, İstanbul`da Anadolu Yakası`nın kıyı alanları ve Adalar civarında biriktiği, kısmen Marmara`nın açıklarını da kapladığı görüldü.

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Yalova merkez sahilinde etkisini sürdüren deniz salyasının, kentin önemli turistik merkezlerinden Çınarcık ve Armutlu ilçeleri ile Esenköy beldesi sahil kesimlerinde rüzgarın da etkisiyle dağıldığı kayıtlara yansıdı.

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İzmit Körfezi`nde de yer yer etkili olan müsilajın, Balıkesir Bandırma açıklarında ve Marmara Denizi`nin geneline de parça parça dağıldığı gözlemlendi.

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