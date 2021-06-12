Marmara Denizi'ndeki mide bulandıran müsilaj havadan görüntülendi
Marmara Denizi'ni istila eden müsilajın en yoğun olduğu noktalar uçakla havadan görüntülendi.
Müsilajın en çok Mudanya, Gemlik Körfezi, Gebze ve çevresi, İstanbul`da Anadolu Yakası`nın kıyı alanları ve Adalar civarında biriktiği, kısmen Marmara`nın açıklarını da kapladığı görüldü.
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Yalova merkez sahilinde etkisini sürdüren deniz salyasının, kentin önemli turistik merkezlerinden Çınarcık ve Armutlu ilçeleri ile Esenköy beldesi sahil kesimlerinde rüzgarın da etkisiyle dağıldığı kayıtlara yansıdı.
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İzmit Körfezi`nde de yer yer etkili olan müsilajın, Balıkesir Bandırma açıklarında ve Marmara Denizi`nin geneline de parça parça dağıldığı gözlemlendi.
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