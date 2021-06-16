Marmara Denizi'ndeki müsilaj krizinde korkulan oldu
Marmara Denizi'nde yaklaşık 30 metre derinlikte alınan görüntüler, müsilajın geniş bir alanda ve deniz suyunun tamamına yoğun bir şekilde dağıldığını gösterdi.
Büyükada`daki bir grup dalgıç, deniz altındaki müsilajı görüntülemek için dalış yaptı.
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Dalış ekibi Tavşan Adası olarak da bilinen Neandros açıklarında denizdeki müsilajın ulaştığı boyutu görüntüledi.
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Dalış sırasında görüş mesafesinin sıfıra yakın olduğu ve bir ay önce gerçekleşen dalışa göre yoğunluğun kat kat fazla olduğu görüldü.
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Su altındaki kaya oluşumları üzerinde de yoğun şekilde görülen müsilajın örümcek ağı görünümüne sahip olduğu görüldü.
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