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  4. Marmara Denizi'ndeki müsilaj krizinde korkulan oldu

Marmara Denizi'ndeki müsilaj krizinde korkulan oldu

Marmara Denizi'nde yaklaşık 30 metre derinlikte alınan görüntüler, müsilajın geniş bir alanda ve deniz suyunun tamamına yoğun bir şekilde dağıldığını gösterdi.

Büyükada`daki bir grup dalgıç, deniz altındaki müsilajı görüntülemek için dalış yaptı.

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Dalış ekibi Tavşan Adası olarak da bilinen Neandros açıklarında denizdeki müsilajın ulaştığı boyutu görüntüledi.

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Dalış sırasında görüş mesafesinin sıfıra yakın olduğu ve bir ay önce gerçekleşen dalışa göre yoğunluğun kat kat fazla olduğu görüldü.

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Su altındaki kaya oluşumları üzerinde de yoğun şekilde görülen müsilajın örümcek ağı görünümüne sahip olduğu görüldü.

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