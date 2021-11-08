Marmara Denizi'ne dalan profesör uyardı: ''Hayra alamet değil''

Müsilajın geçen yıl kasım ayında başladığını hatırlatan Prof. Dr. Sarı, "Her ne kadar nisan ayında görmeye başlasak da müsilaj geçen yıl kasım ayında başladı. Bu nedenle büyük bir kaygıyla kasım ayının gelmesini bekledik. Şimdi kasım ayının başındayız, çok şükür en son yaptığım dalışlarda bir müsilaja rastlamadım. Lakin 8 metreden 22-23 metreye kadar aşırı alg çoğalması var. Bu alg çoğalması; hayra alamet değil. İnşallah bu müsilaj oluşumuna dönüşmez, deniz salyasına temel teşkil etmez. Ayrıca dibe yığılmış, az akıntılı bölgelerde kümelenmiş ve şu anda parçalanmaya başlamış müsilaj etkisini halen sürdürüyor. Dipte yer yer 10 santimin üzerinde kalınlığa ulaşmış durumda. Parçalanıyor, bu sırada oksijeni tüketiyor, bir taraftan da açığa çıkan inorganik besin elementleri yönüyle bir geri beslemeye; yeni bir müsilaj oluşumuna neden oluyor. Tekrar edelim, çok şükür; şu an Marmara Denizi'nde bir müsilaj oluşumu yok" diye konuştu.