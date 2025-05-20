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  4. Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerde büyük operasyon: 268 işletmenin kapısına kilit vuruldu

Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerde büyük operasyon: 268 işletmenin kapısına kilit vuruldu

Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele kapsamında yapılan denetimler sonucu 268 işletmenin faaliyetinin durdurulduğu bildirildi.

Kaynak: DHA
Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerde büyük operasyon: 268 işletmenin kapısına kilit vuruldu - Resim: 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; müsilajla mücadele kapsamında 6 Haziran 2021'de uygulamaya alınan 22 maddelik Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında 7 ilde eş zamanlı denetim ve izleme çalışmaları sürdürülüyor. 

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Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerde büyük operasyon: 268 işletmenin kapısına kilit vuruldu - Resim: 2

Marmara Denizi ile Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerde 2021 yılından bugüne kadar 38 bin 934 işletme ve 233 bin 354 deniz aracı denetlendi. 

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Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerde büyük operasyon: 268 işletmenin kapısına kilit vuruldu - Resim: 3

2 bin 91 tesis ve 805 deniz aracına toplam 1 milyar 808 milyon 701 bin TL idari ceza uygulandı. 268 işletme için ise faaliyet durdurma kararı alındı.

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Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerde büyük operasyon: 268 işletmenin kapısına kilit vuruldu - Resim: 4

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında, 2025 yılı Ocak ayı içerisinde Marmara Denizi'ne kıyısı olan Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ illerinde atık su üreten 447 tesis denetlendi.

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