Marmara Denizi'ni denizanası bastı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde Doç. Dr. Deniz Şirin tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Deniz anaları Cnidaria şubesi içinde deniz mercanları ile akraba olan bir gruptur. Vücutları çan veya şemsiye şeklindedir ve tentakül denilen uzantıları bulunur. Tentaküllerin üzerinde nematosit denen saldırı/savunma yapıları bulunur. Bunlar karnivor canlılardır ve nematositleriyle avlarına veya düşmanlarına zehir denebilecek kimyasallarını enjekte eder ve avını yakalar. Bu nedenle insanlarımızın merak edip dokunmamalarını tavsiye ederim. Küresel iklim değişikliği mevsimlerin sürelerini ve ortalama iklim verilerini oldukça etkiledi ve halen etkilemeye devam etmekte. Bulunduğumuz yıl dünyanın son yüzyıldaki yaşadığı ortalama değerler bakımından en sıcak yaz mevsimlerinden biriydi. Deniz suyu sıcaklığının halen yüksek seyretmesi plankton artışını tetiklemektedir. Bu da mevsimsel hareketliliği olan denizanası türleri için uygun besin ortamı oluşturmaktadır. Bu durum aslında normalde her yıl olan olayların şiddetli veya oldukça zayıf yani uçlara kayarak yaşamımıza girdiğinin başka bir kanıtıdır (birkaç gün önce yaşanan hortum gibi)" ifadelerine yer verdi.

