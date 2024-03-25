Marmara Denizi'nin ortasından geçen beyaz çizginin sırrı! Kilometrelerce uzunluğunda...
Marmara Denizi'ni istila eden denizanaları kilometrelerce uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Uzmanlar bu durumun müsilajı tetikleyebileceğini ifade etti.
Kaynak: İHA
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Marmara Denizi’nde sıcaklığın artması ve kirlilik nedeniyle denizanası popülasyonu gözle görülür bir şekilde arttığı gözlemlenebiliyor. Vatandaşlar, artan denizanaları yüzünden tedirgin oluyor.
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Sarayburnu açıklarından Bakırköy açıklarına kadar kilometrelerce uzunluktaki yüzeyde bulunan denizanaları Marmara Denizi için tehlikenin yaklaştığının ispatı olarak yorumlanıyor.
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Uzmanlar denizanası popülasyonunun artmasının müsilajı tetikleyeceğini ifade ediyor.
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