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  4. Marmara Denizi'nin ortasından geçen beyaz çizginin sırrı! Kilometrelerce uzunluğunda...

Marmara Denizi'nin ortasından geçen beyaz çizginin sırrı! Kilometrelerce uzunluğunda...

Marmara Denizi'ni istila eden denizanaları kilometrelerce uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Uzmanlar bu durumun müsilajı tetikleyebileceğini ifade etti.

Kaynak: İHA
Marmara Denizi'nin ortasından geçen beyaz çizginin sırrı! Kilometrelerce uzunluğunda... - Resim: 1
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Marmara Denizi'nin ortasından geçen beyaz çizginin sırrı! Kilometrelerce uzunluğunda... - Resim: 2

Marmara Denizi’nde sıcaklığın artması ve kirlilik nedeniyle denizanası popülasyonu gözle görülür bir şekilde arttığı gözlemlenebiliyor. Vatandaşlar, artan denizanaları yüzünden tedirgin oluyor.

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Marmara Denizi'nin ortasından geçen beyaz çizginin sırrı! Kilometrelerce uzunluğunda... - Resim: 3

Sarayburnu açıklarından Bakırköy açıklarına kadar kilometrelerce uzunluktaki yüzeyde bulunan denizanaları Marmara Denizi için tehlikenin yaklaştığının ispatı olarak yorumlanıyor. 

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Marmara Denizi'nin ortasından geçen beyaz çizginin sırrı! Kilometrelerce uzunluğunda... - Resim: 4

Uzmanlar denizanası popülasyonunun artmasının müsilajı tetikleyeceğini ifade ediyor.

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