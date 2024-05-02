Marmara Gölü'nü kurtarma projesi ihaleye çıkıyor

Konuya ilişkin Manisa Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleşen il koordinasyon kurulu toplantısında konuşan Bilgi, "Yaşanan kuraklık ve suyun yetersiz gelmesinden dolayı burada Bozdağ'dan, Marmara Gölü'nün su beslemesi adı altında bir proje yaptık. 9 Mayıs'ta ihalesini yapacağız. Proje başladıktan sonra ne kadar su veririz? Ne kadar potansiyeli var? O belirlenecek ve daha sonra yapım işi adı altında müteahhitlik kısmına geçeceğiz" diye konuştu.