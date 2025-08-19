Marmara kıyılarında deniz adeta kara toprak parçasına dönüştü
Marmara Denizi'nde, poyraz fırtınasının etkisini kaybetmesinin ardından Süleymanpaşa ilçesine yoğun şekilde sürüklenen kızıl yosunlar, denizin yüzeyini kaplayarak adeta kara toprak parçasına dönüştürdü.
Kaynak: İHA
Marmara'daki poyraz fırtınasının ardından kıyılara vuran kızıl yosunlar, özellikle Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Yat Limanı mevkisinde karavanların olduğu bölgede yoğun bir tabaka oluşturdu.
1 / 10
Denizin rengini değiştiren görüntü çevrede yaşayanların tepkisine yol açtı.
2 / 10
Bölgede karavanda yaşayan Mehmet Tunalı, keskin bir koku nedeniyle yaşamın zorlaştığını belirterek, "Burada koku içerisinde yaşamaya çalışıyoruz. Bunlar Poyraz fırtınası ile beraber geldi. Bir haftadır duruyor. Bayağı dağıldı, nasıl gider bilmiyoruz" dedi.
3 / 10
Vatandaşlar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden bölgede temizlik çalışması yapılmasını bekliyor.
4 / 10