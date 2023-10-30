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Marmara Üniversitesi'nde korkutan yangın

İstanbul'da Marmara Üniversitesi'nin Maltepe yerleşkesinde, inşaat alanındaki konteynerlerde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kaynak: DHA
Marmara Üniversitesi'nde korkutan yangın - Resim: 1

Yangın, saat 13.00 sıralarında Maltepe Başıbüyük Mahallesi’nde yapımı devam eden Marmara Üniversitesi’nin yeni kampüs inşaatındaki işçi konteynerlerinde çıktı. İşçilerin kaldığı iki katlı konteynerler yanmaya başladı.

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Marmara Üniversitesi'nde korkutan yangın - Resim: 2

İhbar üzerine olay yerine Maltepe ve Ataşehir itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

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Marmara Üniversitesi'nde korkutan yangın - Resim: 3

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında işçilerin kaldığı konteynerler zarar gördü. 

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Marmara Üniversitesi'nde korkutan yangın - Resim: 4
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