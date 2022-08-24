Marmara ve Ege'de birçok ilde dolu ve sağanak hayatı felç etti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa, Kütahya ve Bursa için gün içinde ve akşam saatlerinde kuvvetli yağış uyarısı yapılmıştı.Açıklamada, 11 ilde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara ilişkin, "24 Ağustos Çarşamba günü; Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa ve Kütahya'da kuvvetli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi ile Tekirdağ'ın batısında yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir" denildi.

8 İLDE SAĞANAK, 4 İLDE DOLU YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Yapılan uyarıların ardından pek çok ilde sağanak yağış etkili oldu. İzmir, Kütahya, Denizli ve Muğla'da sağanak yağıştan kaynaklı su baskınları yaşandı. Öte yandan Balıkesir, Bursa, Çanakkale ve Manisa'da ise su baskınlarının yanında dolu yağışları da hayatı olumsuz etkiledi.

İZMİR'DE SU BASKINLARI

İzmir'de bugün saat 16.00 sıralarında etkili olan sağanak yağış yurttaşlara zor anlar yaşattı. Bayraklı ve Bornova ilçelerinde cadde ve sokaklar suyla dolarken, Ege Üniversitesi Hastanesi'nin koridorlarını da su bastı. Hastane bahçesinin ve içerisinin suyla dolu olduğu anların yer aldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Yurttaşların hastane içerisinde su dolu koridorlarda güçlükle yürüdüğü görüldü. Yağış nedeniyle trafikte de aksamalar meydana geldi.