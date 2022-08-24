Marmara ve Ege'de birçok ilde dolu ve sağanak hayatı felç etti
AFAD'ın Marmara ve Ege bölgeleri için yağış ve su baskını uyarıları vermesinin ardından akşam saatlerinde pek çok ilde dolu ve sağanak görüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa, Kütahya ve Bursa için gün içinde ve akşam saatlerinde kuvvetli yağış uyarısı yapılmıştı.Açıklamada, 11 ilde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara ilişkin, "24 Ağustos Çarşamba günü; Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa ve Kütahya'da kuvvetli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi ile Tekirdağ'ın batısında yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir" denildi.
8 İLDE SAĞANAK, 4 İLDE DOLU YAĞIŞ ETKİLİ OLDU
Yapılan uyarıların ardından pek çok ilde sağanak yağış etkili oldu. İzmir, Kütahya, Denizli ve Muğla'da sağanak yağıştan kaynaklı su baskınları yaşandı. Öte yandan Balıkesir, Bursa, Çanakkale ve Manisa'da ise su baskınlarının yanında dolu yağışları da hayatı olumsuz etkiledi.
İZMİR'DE SU BASKINLARI
İzmir'de bugün saat 16.00 sıralarında etkili olan sağanak yağış yurttaşlara zor anlar yaşattı. Bayraklı ve Bornova ilçelerinde cadde ve sokaklar suyla dolarken, Ege Üniversitesi Hastanesi'nin koridorlarını da su bastı. Hastane bahçesinin ve içerisinin suyla dolu olduğu anların yer aldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Yurttaşların hastane içerisinde su dolu koridorlarda güçlükle yürüdüğü görüldü. Yağış nedeniyle trafikte de aksamalar meydana geldi.
BALIKESİR'DE DOLU VE GÖKGÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ
Meteoroloji tarafından bugün için dolu ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılan Balıkesir ve çevre ilçelerinde saat 15.00 sıralarında sağanak yağış başladı. Dolu ile karışık yaklaşık 1 saat etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu. Su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmuru cadde üzerinde yakalanan vatandaşlar ise korunmak için saçak altlarına sığındı. Edremit körfezinde de etkili olan sağanak ve dolu yağışı sebebiyle vatandaşlar araçlarının üzerini halı, battaniye ve kartonlarla örterek doluya karşı önlemler aldı. Yoğun yağan yağmur sebebiyle çok sayıda ev ve iş yerinin zemin katlarını su bastı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BASKİ ve İtfaiye ekipleri yaşancak olumsuz durumlara karşı hazır olduklarını, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
BURSA'DA DOLU YAĞIŞI
Bursa kent merkezinde öğle saatlerinde öğle saatlerinden itibaren yer yer gök gürültülü sağanak etkili olurken, Keles ile Osmangazi ilçelerinin yüksek rakımdaki mahallelerine dolu yağdı. Keles'te ceviz büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Bir vatandaşın aracını, branda örterek doludan korumaya çalıştığı anlar, kameraya yansıdı. Dolu, tarım arazilerine de zarar verdi. Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan değerlendirmeye göre Bursa'da metrekareye saatte 75 kilo yağış düşmesi bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı hem Bursa Valiliği hem de Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesaplarından vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yapılan turuncu kodlu uyarının geçerlilik tarihi bu gece yarısına kadardı, ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ikinci bir uyarı daha geldi. Bursa için yarın saat 23.00'a kadar kuvvetli yağış uyarısı verildi.
ÇANAKKALE'DE DOLU VE SU BASKINI
Çanakkale'de beklenen yağış Ezine ilçesinde etkili oldu. İlçede saat 16.00 sıralarında fırtınayla birlikte yağmur başladı. Yağmurun ardından da dolu yağdı. Camlara vuran dolu taneleri evlerinde oturan vatandaşları korkuttu. Sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Küçük Sanayi Sitesi'nde de sokaklar suyla doldu. Fırtına nedeniyle bazı ağaçların dalları kırıldı. Ezine Belediyesi ekipleri tıkanan rögarları açarak su tahliyesini sağladı. Kırılan ağaç dalları da yine ekipler tarafından toplandı.