Marmara'da denize girerken iki kere düşünün! Uyarı tabelaları asıldı
Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj nedeniyle Darıca'nın bir bölümünde denize girmek yasaklandı. Tekirdağ Şarköy'de ise mavi bayraklı plajlara ''müsilaj nedeniyle denize girmeyin'' tabelaları koyuldu.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahiller, müsilajla kaplanırken, Cevher Dudayev Sahili’nde denize girmek yasaklandı.
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İzmit Körfezi’nde müsilaj etkili olurken, Darıca sahilleri de deniz salyasıyla kaplandı. Yapılan temizlik çalışmalarına rağmen yeniden müsilaj, ortaya çıktı.
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Darıca’da Cevher Dudayev Parkı’nın bulunduğu sahil kesiminde denize girilmemesi için tabelalar koyuldu.
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Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Darıca sahiline ‘Denize girmek tehlikeli ve yasaktır’ yazılı tabelalar koydu. Zabıta ekipleri ayrıca araçlardan 'Lütfen dikkat, Darıca sahilde denize yasaktır' diye anonslar yaptı. Sahil şeridi boyunca gezen zabıtalar, sahildekileri denize girilmemesi konusunda uyardı.
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