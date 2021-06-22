Marmara'da denize girerken iki kere düşünün! Uyarı tabelaları asıldı

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Darıca sahiline ‘Denize girmek tehlikeli ve yasaktır’ yazılı tabelalar koydu. Zabıta ekipleri ayrıca araçlardan 'Lütfen dikkat, Darıca sahilde denize yasaktır' diye anonslar yaptı. Sahil şeridi boyunca gezen zabıtalar, sahildekileri denize girilmemesi konusunda uyardı.