Marmara'da dev kuru yük gemisi karaya oturdu

Kazanın ardından Bandırma Çelebi Limanı’na ait 3 römorkör vakit kaybetmeden olay yerine sevk edildi. Dev gemiyi saplandığı kayalıklardan kurtarmak için başlatılan çalışmalar, fırtınalı havaya rağmen titizlikle sürdürülüyor. Operasyonun, deniz trafiğini etkilememesi için sahil güvenlik ekipleri de bölgede önlem aldı. Gemide görevli olan 8 mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu ve gemiden tahliyelerini gerektirecek acil bir durumun bulunmadığı bildirildi. Ekipler, geminin gövdesinde bir sızıntı olup olmadığını kontrol ettikten sonra çekme işlemlerine hız verecek.