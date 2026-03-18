Marmara'da dev kuru yük gemisi karaya oturdu
Balıkesir Bandırma'da gece yarısı korku dolu anlar yaşandı! Olumsuz hava koşulları nedeniyle sürüklenen 'Brabus' isimli dev kuru yük gemisi, yat limanı mendireğinde karaya oturdu.
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde etkili olan olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımında tehlikeli bir kazaya yol açtı. Gece saat 23.00 sıralarında Bandırma Körfezi'nde seyreden Kamerun bandıralı kuru yük gemisi, şiddetli rüzgarın etkisiyle sürüklenerek karaya oturdu.
Edinilen bilgilere göre, 99 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde olan 'Brabus' isimli gemi, hava muhalefeti nedeniyle kontrolünü kaybederek yat limanı mendireğindeki kayalıklara çarptı. Geminin boş olması (yüksüz olması) olası bir çevre felaketinin önüne geçerken, çarpmanın etkisiyle gemi kayalıklara sabitlendi.
Kazanın ardından Bandırma Çelebi Limanı’na ait 3 römorkör vakit kaybetmeden olay yerine sevk edildi. Dev gemiyi saplandığı kayalıklardan kurtarmak için başlatılan çalışmalar, fırtınalı havaya rağmen titizlikle sürdürülüyor. Operasyonun, deniz trafiğini etkilememesi için sahil güvenlik ekipleri de bölgede önlem aldı. Gemide görevli olan 8 mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu ve gemiden tahliyelerini gerektirecek acil bir durumun bulunmadığı bildirildi. Ekipler, geminin gövdesinde bir sızıntı olup olmadığını kontrol ettikten sonra çekme işlemlerine hız verecek.