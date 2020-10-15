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  3. 15 Ekim 2020 22:52

Marmara'da hareketli dakikalar

İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, Zeytinburnu'nda bekleyen yabancı bayraklı gemide gümrük kontrolü yaptı.

Marmara'da hareketli dakikalar

İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, Zeytinburnu'nda bekleyen yabancı bayraklı gemide gümrük kontrolü yaptı.

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Marmara'da hareketli dakikalar

Akdeniz'den gelip Ukrayna'ya çimento götürdüğünü beyan eden gemide, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na ait "Lora" ve İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne ait "Taro" isimli dedektör köpekler ile yapılan kontrol sırasında, ambarlardaki çuvalların içerisine konulmuş 2 milyon 845 bin paket kaçak sigara ile 38 ton 433 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

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Marmara'da hareketli dakikalar

Kaptanla birlikte gemide bulunan 10 mürettebat, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gözaltına alınırken kaçak sigara ve tütüne el konuldu.

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Marmara'da hareketli dakikalar

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