Marmara'da hareketli dakikalar

Akdeniz'den gelip Ukrayna'ya çimento götürdüğünü beyan eden gemide, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na ait "Lora" ve İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne ait "Taro" isimli dedektör köpekler ile yapılan kontrol sırasında, ambarlardaki çuvalların içerisine konulmuş 2 milyon 845 bin paket kaçak sigara ile 38 ton 433 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.