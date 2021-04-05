Marmara'da ilk kez balon balığı görüldü

Oldukça güçlü bir zehre sahip olan balon balıkları yiyen kişileri ölüme kadar götürebiliyor. Güçlü bir çene yapılarına sahip balıklar ayrıca jilet gibi keskin dişlere sahip Marmara denizinde de görülen tehlikeli balon balığı konusunda özellikle amatör balıkçıların dikkatli olması uyarısı yapıldı.