Marmara'da kıyı şeridi kırmızıya büründü

İHA'nın haberine göre konuyla ilgili açıklamada bulunan Balıkçı Erdal Coşkunçay, "Hava muhalefetinden dolayı herhangi bir sıkıntısı yok. Denizin kendi yosunu. Sert fırtınalardan dolayı kıyılara yakın olan taşların dibindeki yosunlar dalgaların vermiş olduğu etkiyle kıyılara vurmaktadır. Al diyor sana herhangi bir sıkıntısı yok ters fırtınayla birlikte geri denize dönerler" dedi.